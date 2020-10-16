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Япония выпустит в море 1 млн тонн загрязнённой воды Фукусимы

Правительством Японии принято решение выпустить в море более 1 млн тонн загрязнённой воды с атомной электростанции "Фукусима Дайити".

Япония выпустит в море 1 млн тонн загрязнённой воды Фукусимы

Местные рыбаки говорят, что этот шаг разрушит рыбный промысел и сведёт на нет многолетнюю работу по восстановлению репутации их отрасли с тех пор, как завод был разрушен огромным цунами в марте 2011 года.

Экологические группы также выступают против этого шага, в то время как соседняя Южная Корея, которая всё ещё запрещает импорт морепродуктов из региона, неоднократно выражала озабоченность, утверждая, что сброс воды представляет собой "серьёзную угрозу для морской среды".

По сообщениям СМИ, работы по высвобождению воды, которая хранится в более чем 1000 резервуарах, начнутся, самое раннее, в 2022 году и займут десятилетия.

"Официальное решение может быть принято к концу месяца", — сообщило агентство Kyodo news, положив конец многолетним спорам о том, что делать с водой: выпускать в Тихий океан, испарять или строить дополнительные резервуары для хранения на других объектах.

Почему именно сейчас

Необходимость незамедлительного принятия решения "судьбы воды", растёт по мере того, как складские помещения на площадке атомной станции заканчиваются, и оператор станции, Tokyo Electric Power (Tepco), оценивает, что все имеющиеся резервуары будут заполнены к лету 2022 года.

По состоянию на прошлый месяц, 1,23 млн тонн воды, которая становится загрязнённой, когда она смешивается с водой, используемой для предотвращения плавления трёх повреждённых ядер реакторов, хранились в 1044 резервуарах, причём количество сточных вод увеличивалось на 170 тонн в день.

Усовершенствованная система обработки жидкости Tepco удаляет из воды высокорадиоактивные вещества, но она не в состоянии отфильтровать тритий-радиоактивный изотоп водорода, который атомные электростанции регулярно разбавляют и сбрасывают вместе с водой в океан.

Почему склоняются именно к варианту "слить радиоактивную воду в океан"

Группа экспертов, консультировавших правительство, заявила ранее в этом году, что высвобождение воды было бы одним из наиболее "реалистичных вариантов".

Эксперты говорят, что тритий, радиоактивный изотоп водорода, вреден для человека только в очень больших дозах, в то время как Международное агентство по атомной энергии утверждает, что можно разбавить фильтрованные сточные воды морской водой, прежде чем они попадут в океан.

"Вода на Фукусима-Дайити будет разбавлена внутри завода до того, как она будет выпущена, так что она будет в 40 раз менее концентрированной, а весь процесс займет 30 лет", — сообщает газета Yomiuri Shimbun.

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