Си Цзиньпин - китайским морпехам: готовьтесь к войне

Громкое заявление позволили себе китайский лидер Си Цзиньпин. Политик приехал на базу в Гуандуне, чтобы провести инспекцию готовности армии, а также принять участие в некоторых местных праздничных мероприятиях (отмечается 40 лет с момента создания провинции).

Выступая перед морской пехотой на базе в Гуандуне, политик сообщил военным: нужно готовиться к войне. Си Цзиньпин подчеркнул: именно военные в конечном счете могут внести решающий вклад в помощь государству. И напомнил: в случае выполнения задач нужно быть верными стране до конца.

"[Необходимо] сосредоточить все мысли и силы на подготовке к войне и находиться в повышенной боевой готовности", — заявил Си Цзиньпин.

Политик также выделил важную деталь: корпуса морпехов — это элитные подразделения, а значит, они несут огромную ответственность, в частности, должны защищать суверенитет страны.