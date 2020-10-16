В США разработали план "технологического противодействия" РФ и КНР

В Вашингтоне задумались не только об экономическом и политическом, но и о технологическом преимуществе Штатов над конкурентами. Для того, чтобы успешно создавать и внедрять инновационные разработки, а также успешно противостоять в этом плане России и Китаю, власти США приняли специальную стратегию.

По данным пресс-службы Белого дома, документ называется "Национальной стратегией президента США Дональда Трампа по новым технологиям". Из основных постулатов — развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ), работа по космическим технологиям и поддержка военных.

"Поскольку наши конкуренты и соперники задействуют огромные ресурсы в этих сферах, американское доминирование в науке и технологиях гораздо важнее, чем когда-либо, значимо для долгосрочной экономической и национальной безопасности. США не будут закрывать глаза на тактику таких стран, как Китай и Россия",- уточняют эксперты в комментариях на сайте Белого дома.

К числу "тактики" в США отнесли в том числе: