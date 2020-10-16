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Стала известна дата выборов президента в Киргизии

Несмотря на заявления некоторых представителей киргизских партий о "желании сесть в президентское кресло", в стране все-таки пройдут официальные выборы президента. Закон страны не делает исключений: если президент ушёл в отставку, то нужно выбрать нового не более чем за 3 месяца.

Стала известна дата выборов президента в Киргизии

Представители Центризбиркома республики сообщили: уже имеется предварительная дата выборов. Их планируют провести 17 января 2021 года. По словам Нуржан Шайлдабековой (представитель Центризбиркома), выборы в парламент страны пройдут раньше: ориентировочно 20 декабря 2020 года.

"Досрочные президентские выборы назначает Жогорку Кенеш [парламент]. Ориентировочно это 17 января ", — уточнила Шайлдабекова.

Напомним, что Сооронбай Жээнбеков досрочно и добровольно ушёл в отставку, выполняя требования оппозиции. Политик отметил, что не хотел бы остаться в истории страны как человек, отдавший приказ стрелять по своим гражданам, и сообщил, что надеется на скорейшее восстановление мирной жизни.

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