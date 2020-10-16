На улицах французских городов протестуют медицинские работники

Врачи, медсестры и другие медицинские работники вышли на улицы по всей Франции. Они требуют улучшить финансирование больниц, нанять больше персонала и повысить зарплаты.

@UFSE_CGT

Как сообщает RT, общенациональная акция протеста была инициирована и организована профсоюзами.

Сообщается, что в Ницце протестующие собрались перед почтовым отделением, чтобы отправить письма с петицией президенту Франции Эммануэлю Макрону.

По словам представителя профсоюза, на сегодня "не хватает 200 тысяч коек в домах престарелых и 100 тысяч коек в больницах":

"Мы больше не делаем качественную работу. Наше министерство находится вне пределов досягаемости. Мы больше не можем этого выносить."

Другие протестующие подчеркивали влияние Covid-19 на службу здравоохранения, критикуя правительство за его борьбу с пандемией.

Медсестра прокомментировала: