На улицах французских городов протестуют медицинские работники

Врачи, медсестры и другие медицинские работники вышли на улицы по всей Франции. Они требуют улучшить финансирование больниц, нанять больше персонала и повысить зарплаты.
Как сообщает RT, общенациональная акция протеста была инициирована и организована профсоюзами.
Сообщается, что в Ницце протестующие собрались перед почтовым отделением, чтобы отправить письма с петицией президенту Франции Эммануэлю Макрону.
По словам представителя профсоюза, на сегодня "не хватает 200 тысяч коек в домах престарелых и 100 тысяч коек в больницах":
"Мы больше не делаем качественную работу. Наше министерство находится вне пределов досягаемости. Мы больше не можем этого выносить."
Другие протестующие подчеркивали влияние Covid-19 на службу здравоохранения, критикуя правительство за его борьбу с пандемией.
Медсестра прокомментировала:
"Меры правительства смехотворны. Комендантский час с 9 вечера до 6 утра бесполезен. Люди этого не знают, но то, что происходит в больницах — это ужасно."
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.