Горячие коронавирусные точки на карте Европы

Вспышка Covid-19 в Европе продолжает набирать обороты.

За последние 24 часа во Франции было зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания - 30 621. Это на 8 тысяч больше, чем днем ранее.

С начала пандемии в стране было зарегистрировано 809 684 заболевших и 33 125 случаев смерти. Президент Эммануэль Макрон объявил о введении в Париже и других крупных городах ночного комендантского часа в рамках усиления мер по борьбе с вирусным всплеском.

Италия также установила свой небывалый ежедневный максимум в 8804 случая заражения, что на 7332 больше, чем накануне.

Число жертв, связанных с коронавирусом, также удвоилось за последние 24 часа-с 43 до 83, а общее число погибших в Италии в настоящее время составляет 36 372 человека.

Напомним, в марте и апреле эта страна пострадала сильнее всего в Европе - там ежедневно умирало до 900 человек, но строгие меры по локализации привели к значительному снижению уровня инфицирования в летние месяцы.

Испания добавила 13 300 новых инфекций со среды к своему общему счету, который сейчас составляет 921 374.

Число погибших достигло 33 553 человек.

Министерство иностранных дел Германии в четверг предостерегло своих граждан от поездок во Францию, а также в Нидерланды, Мальту и Словакию.