Горячие коронавирусные точки на карте Европы

Вспышка Covid-19 в Европе продолжает набирать обороты.
За последние 24 часа во Франции было зарегистрировано рекордное число новых случаев заболевания - 30 621. Это на 8 тысяч больше, чем днем ранее.
Италия также установила свой небывалый ежедневный максимум в 8804 случая заражения, что на 7332 больше, чем накануне.
Напомним, в марте и апреле эта страна пострадала сильнее всего в Европе - там ежедневно умирало до 900 человек, но строгие меры по локализации привели к значительному снижению уровня инфицирования в летние месяцы.
Испания добавила 13 300 новых инфекций со среды к своему общему счету, который сейчас составляет 921 374.
Министерство иностранных дел Германии в четверг предостерегло своих граждан от поездок во Францию, а также в Нидерланды, Мальту и Словакию.
Известно, что некоторые люди переносят коронавирус бессимптомно.