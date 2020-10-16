Чиновник ВОЗ: не увлекайтесь карантинами - дороже обойдётся

Европейский директор Всемирной организации здравоохранения предостерег правительства стран от использования национальных блокировок для борьбы с коронавирусом.

По словам Ганса Клюге, эта политика настолько плоха для общественного здравоохранения, что ее следует использовать только тогда, когда "иного выхода нет."

Во время брифинга чиновник ВОЗ призвал правительства принять "пропорциональные" меры реагирования на пандемию Covid-19.

Он подчеркнул, что власти должны проявлять осторожность, когда речь заходит о жесткой политике, такой как блокировки.

"Хотя, безусловно, есть причины для беспокойства, поскольку случаи заболевания резко возросли в нескольких европейских странах, которые ранее, как представляется, контролировали вирус. Но необходимо избегать паники и не реагировать остро, вводя драконовские меры", — предупредил он.

Клюге сказал, что "систематическое и общее ношение масок" в общественных местах, а также "строгий контроль за общественными собраниями" могут спасти 300 тысяч жизней по всей Европе в течение следующих 6 месяцев.

"Но карантинные меры должны быть последним средством, — предупредил он, — поскольку они приносят больше вреда, чем пользы. Мы должны смотреть на то, что я называю сопутствующий ущерб — психическое здоровье, насилие в семье и другие негативные последствия, такие, как отставание детей в школе, а также очень важные микроэкономические последствия: массовая безработица и финансовая нестабильность".

Нельзя забывать о других болезнях...

Клюге предупредил, что узкий фокус на коронавирусе увеличивает риск пропустить всплеск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, рака и других хронических заболеваний, которые могут остаться недиагностированными или необработанными из-за паники, вызванной ростом числа случаев заболевания Covid-19.

... и финансовых проблемах бедных людей

Он также призвал к "сочувствию и социальному диалогу", отметив, что "во многих странах люди устали от ограничительных мер" — особенно когда они, по-видимому, не оказывают желаемого эффекта на прекращение распространения вируса.