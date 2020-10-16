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В аэропорту Гамбурга техники отказались обслуживать самолет Лукашенко

Технические работники, прикрепленные к Lufthansa, в немецком аэропорту Гамбурга отказались обслуживать самолет белорусского президента Александра Лукашенко, объяснив это тем, что "он отдал приказ стрелять по демонстрантам в Белоруссии."

В аэропорту Гамбурга техники отказались обслуживать самолет Лукашенко. пост
©Facebook, перевод сервиса ЯндексПереводчик

В сообщении на странице профсоюза работников Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft в Facebook говорится, что

технические специалисты Lufthansa Technik не будут обслуживать президентский Boeing 737 в знак "международной солидарности" и "стоя бок о бок с белорусскими рабочими".

Кроме того, профсоюз потребовал отставки Лукашенко, а также призвал к демократическим выборам и освобождению политзаключенных.

 

В посте также проводится параллель с ситуацией 31-летней давности, когда компания отказалась работать на самолете президента Румынии Николае Чаушеску.

"Тогда, как и сейчас, мы ожидаем, что руководство Lufthansa Technik воздержится от каких-либо наказаний, если коллеги откажутся работать над данным самолетом", — говорится в заявлении.

Напомним, с самого начала беспорядков в Белоруссии, Германия поддерживала оппозицию. Вместе со своими партнерами по ЕС она ввела санкции против 40 человек в Минске. Ранее в октябре канцлер Германии Ангела Меркель встретилась в Берлине со Светланой Тихановской, которая называет себя "законным президентом Белоруссии".

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