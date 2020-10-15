Елизавета II вышла из самоизоляции ради визита в лабораторию в Солсбери

Елизавета II решила выйти из самоизоляции для встречи с военными специалистам, которые работали по делу отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в 2018 году.

Королева вместе с внуком, принцем Уильямом, приехала в Солсбери, где произошёл инцидент, и посетила военную лабораторию Портон-Даун.

Перед визитом королевских особ были приняты повышенные меры предосторожности: все сотрудники сдали тест на коронавирус.

Монарх и герцог пообщались с экспертами, которые участвовали в идентификации "Новичка" как средства отравления Скрипалей.

Сотрудников наградили церемониальным мечом Wilkinson. Эту награду в Великобритании вручают военным за выполнение работы, которая не является их служебных долгом.

До этого Елизавета II в течение семи месяцев находилась на самоизоляции в королевской резиденции с небольшим штатом.