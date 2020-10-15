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Американские СМИ: в Карабахе погибли более 50 сирийских наёмников

Американское издание The Washington Post со ссылкой на свои источники сообщает: счёт убитым в Карабахе боевикам идёт уже на десятки.

Американские СМИ: в Карабахе погибли более 50 сирийских наёмников

По данным экспертов издания, примерное количество смертей — 50, при этом некоторые тела даже транспортируют и передают родственникам в районе сирийско-турецкой границы.

Удалось журналистам издания пообщаться и с близкими погибших: те подтвердили, что "спонсором мероприятия" выступает Турция. Известна даже примерная "ставка": 2000 долларов в сутки.

При этом руководство Азербайджана отрицает нахождение в Карабахе боевиков, а руководство Турции отмечает, что у них "полно других дел".

"Считаю, что если нет никаких доказательств, то эти слухи должны остаться в прошлом. У нас нет наемников. Это — наше официальное заявление.

С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу", — выступил с обращением президент Азербайжана Ильхам Алиев.

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