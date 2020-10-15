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Эксперт: по СНВ-III сложилась очень странная ситуация

Россия не верит, что новый договор СНВ с США может быть подписан, потому что достижение взаимопонимания невозможно на фоне ультиматумов Вашингтона. Так заявил Сергей Лавров в интервью сразу трём российским радиостанциям.

Эксперт: по СНВ-III сложилась очень странная ситуация

Российская сторона отчитывается о "невидимости перспектив", американцы же уверены, что "всё будет" (в частности, об этом неоднократно говорил Маршалл Биллингсли). Почему мнения настолько противоположны?

Специально дял читателей "Правды.Ру" мнение Константина Блохина, ведущего научного сотрудника Центра исследований проблем безопасности РАН, американиста.

"Сложилась очень странная ситуация"

"Москва на постоянной основе в течение последних четырёх лет постоянно говорила о желании продлить СНВ-III. Мы постоянно говорили, что времени нет, договор истекает в феврале 2021 года, для того чтобы его продлить, нужно как минимум 1,5 года.

Никаких сигналов из США не было. Когда время начало истекать, пошли сигналы, что, дескать, мы готовы продлить, но с условием того, что Москва заставит Китай сесть за стол переговоров.

В Китае заявляют, что "мы в многосторонних договорах не участвуем" (это раз), и что на США и Россию приходится 90% всего ядерного потенциала (это два). И, дескать, китайцы присоединятся к этому договору, когда потенциалы США, России и Китая будут равны", — рассказывает Блохин.

Эксперт отмечает: тогда складывалось ощущение, что Соединённые Штаты готовят "информационный фон". И за две недели до выборов у них возникла идея продлевать этот договор — ни с того, ни с сего. Возникает вопрос: почему именно сейчас?

"За две недели практически ничего нельзя сделать"

Договор по СНВ, рассказывает Блохин, рассматривается теперь как "козырь". Трампу он нужен, чтобы не просто догнать Байдена, а чтобы оторваться и стать президентом. Потому что ни вакцины, ни каких-то успехов с "вау-эффектом" нет, а что-то в свой "актив" записать нужно.

Но есть проблема — такие вопросы не решаются за две недели.

"За две недели практически ничего нельзя сделать. Почему мы говорили: остаётся 1,5 года до ратификации, это критически малый срок.

Штаты сказали: мы готовы, но без нашего согласия, без нас они нас женили. Вот так получается.

Выборы 3 ноября. Где-то 14 дней буквально. Реально сделать ничего нельзя. Это очередная авантюра нынешнего президента США", — резюмирует Блохин.

Материал подготовлен специально для "Правды.Ру".

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