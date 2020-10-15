Немцы отказались обслуживать самолёт Лукашенко

Необычный способ поддержать протестующих в Минске придумали немецкие специалисты по работе с авиацией. Один из лидеров профсоюзного движения Lufthansa Technik выступил с заявлением: Лукашенко должен уйти. А до тех пор, пока он не уйдет, самолёт главы государства немцы обслуживать не будут.

Речь идёт о "Боинге-737" за номером EW-001PA, Александр Лукашенко использует его для перелетов. Ранее самолет перегнали в гамбургский аэропорт для профилактики и ТО, однако в Lufthansa Technik работать с ним отказались.

"Мы требуем отставки Лукашенко и настоящих демократических выборов!" — уточняется в заявлении рабочих.

Немцы отметили, что солидарны с митингующими и требуют, чтобы оппозицию выслушали, заключённых по "политическим" статьям освободили, а в стране навели порядок.

Ранее в поддержку митингующих выступили главы многих стран ЕС. А в руководстве блока сообщили: если Лукашенко не одумается и не исправит ситуацию, то его ждут санкции.