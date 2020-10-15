В Европе возвращаются к жёстким ограничениям по коронавирусу

Вторая волна коронавируса, которая достаточно спокойно была встречена российскими властями, в странах Европы вызвала практически панику. Из-за переполненных больниц во Франции, Нидерландах, Бельгии, Испании, Германии и других странах возвращаются к политике жёстких ограничительных мер.

Во Франции власти объявили возвращение к режиму "комендантского часа": за выход на улицу с 21 до 6 часов жители рискуют получить штраф в 135 евро.

В Португалии власти вводят режим "национального бедствия". В числе мер — запрет на сбор более пяти человек. Для всех школьников, военных и государственных служащих вводится правило: нужно использовать приложение для отслеживания их места нахождения.

В Бельгии, Испании и Нидерландах власти полностью закрывают заведения общепита, а также бары, что приводит к уличным протестам. В Германии кафе пока открыты, но все посетители обязаны предоставить персоналу личные данные.

В Чехии власти полностью закрывают все бары, рестораны, кафе и прочие подобные заведения, а также школы.