Таллин: украинские мигранты для нас нежелательны

Для Эстонии крайне нежелателен приток трудовых мигрантов с Украины. Во-первых, они готовы работать за небольшие деньги (часто — за минимальную оплату), во-вторых — они чаще всего русскоговорящие.

Так охарактеризовал ситуацию министр внутренних дел страны Март Хельме, общаясь с журналистами немецкого Deutsche Welle. По словам Хельме, к украинским трудовым мигрантам скорее применим термин "гастарбайтеры", а то, что они "вольются" в русскоязычное население страны, не слишком воодушевляет.

"Мы не хотим, чтобы их стало здесь слишком много. Украинцы не будут разговаривать здесь на эстонском, они будут разговаривать на русском — это всё понятно", — рассказал министр.

Хельме объяснил причину беспокойства: Эстония — страна маленькая, поэтому слишком большое количество украинцев — проблема для населения страны.