Нетривиальной информацией делится с читателями немецкий таблоид Bild. По данным журналистов издания, военные Германии в сотрудничестве с НАТО отрабатывают манёвры, которые помогут в случае ядерной войны.
Издание сообщает: учения проходят в районе авиабазы Нёрвених. В частности, армия Германии тренируется работать с системами ПВО против условных атак противника. В роли противника, к слову, в учения включены силы Бельгии, Голландии и Италии.
Однако самое интересное, по данным Bild, заключается в следующем: параллельно проводятся манёвры под кодовым названием "Устойчивая гвардия", в рамках которых военные отрабатывают транспортировку, перемещение и установку на самолёты ядерных систем вооружения.
Как связаны эти учения? Дело в том, что Нёрвених — резервный вариант для хранения водородных бомб, а Бюхель, в районе которого проходят манёвры "Устойчивая гвардия", — основной.
По мнению и политиков, и СМИ, данные манёвры — следствие нестабильности из-за "подвисшего" подписания ДСНВ.
"В мире впервые со времен холодной войны наблюдается серьёзная нестабильность в вопросе нераспространения ядерного оружия", — высказался французский депутат от партии "Вперёд, Республика!" Жак Марилосян.
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