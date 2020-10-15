Германия и НАТО тренируются на случай ядерной войны

Нетривиальной информацией делится с читателями немецкий таблоид Bild. По данным журналистов издания, военные Германии в сотрудничестве с НАТО отрабатывают манёвры, которые помогут в случае ядерной войны.

Издание сообщает: учения проходят в районе авиабазы Нёрвених. В частности, армия Германии тренируется работать с системами ПВО против условных атак противника. В роли противника, к слову, в учения включены силы Бельгии, Голландии и Италии.

Однако самое интересное, по данным Bild, заключается в следующем: параллельно проводятся манёвры под кодовым названием "Устойчивая гвардия", в рамках которых военные отрабатывают транспортировку, перемещение и установку на самолёты ядерных систем вооружения.

Как связаны эти учения? Дело в том, что Нёрвених — резервный вариант для хранения водородных бомб, а Бюхель, в районе которого проходят манёвры "Устойчивая гвардия", — основной.

По мнению и политиков, и СМИ, данные манёвры — следствие нестабильности из-за "подвисшего" подписания ДСНВ.