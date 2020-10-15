Алиев: Баку не нуждается в наёмниках

Использование наёмников из Сирии или иных регионов для Баку — вопрос второстепенный, поскольку в армии Азербайджана "более 100 000 бойцов". Соответственно, все заявления о наёмниках в регионе — неправдоподобны.

В интервью французскому каналу France 24 президент Азербайджана Ильхам Алиев подчеркнул: наёмников в регионе нет.

"У нас нет наёмников. Это наше официальное заявление. С начала столкновения прошло более двух недель, и ни одна страна не представила нам никаких доказательств по этому поводу", — высказался Алиев.

Он отметил, что азербайджанская армия в состоянии самостоятельно произвести освобождение "оккупированных" земель. При этом Алиев сообщил: он выступает за перемирие и прекращение огня, поэтому Азербайджан остановил обстрелы, а вот Армения огонь продолжает.