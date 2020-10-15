Нидерланды легализуют детскую эвтаназию

Голландское правительство позволит врачам проводить процедуру эвтаназии неизлечимо больным детям в возрасте одного года, что сделает Нидерланды второй страной в мире, разрешающей эту практику.

Министр здравоохранения Уго де Йонг объявил об этом в письме парламенту.

В направленном законодателям документе он назвал это решение необходимым для оказания помощи "небольшой группе неизлечимо больных детей, которые страдают безнадежно и невыносимо."

"Данное решение не изменяет никаких законов, но освобождает врачей от судебного преследования за прекращение жизни ребенка в определенных условиях и с согласия родителей. Дети в возрасте от одного года до 12 лет теперь будут иметь право на помощь в самоубийстве, в то время как ранее только новорожденные младенцы и подростки могли быть подвергнуты эвтаназии", — говорится в письме.

Независимо от возраста, кандидатами на эвтаназию в Нидерландах могут стать те больные, кто "испытывает невыносимые и бесконечные страдания и требуют смерти искренне и с полной убежденностью". Процедуру должны одобрить два врача.

У решения правительства есть противники

Против решения голландского правительства выступили две основные христианские партии страны — Христианско-демократическая апелляция (ХДА) и христианство. Сам Де Йонг является членом CDA, но поддержал этот шаг, основываясь на недавно опубликованном исследовании, которое показало сильную поддержку этой практики со стороны врачей.

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