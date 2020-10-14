Президент Киргизии пообещал уйти в отставку после парламентских выборов

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что уйдёт в отставку после проведения новых парламентских выборов в республике.

"Президент Киргизии уйдет в отставку только после того, как вернет республику в правовое поле, — то есть сразу после проведения в стране новых парламентских выборов, объявления выборов нового главы государства", — сообщила пресс-секретарь президента.

Стоит напомнить, что 4 октября 2020 года в Киргизии прошли парламентские выборы, после чего страну охватили массовые беспорядки.

Ранее "Правда. Ру" писала, что переворот в Киргизии сделали по методичке в Telegram.

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