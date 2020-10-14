Дяде Сэму ответят из Пекина: что ждёт китайско-американские отношения

Пекин призвал страны Азии объединиться против Вашингтона. В частности, МИД страны призвал соседние государства остерегаться геополитических амбиций Вашингтона в Азии и объединиться для регионального сотрудничества по предотвращению провокаций в Южно-Китайском море.

Пока американские СМИ твердят о "необходимости мира" и предлагают восстановить отношения, в Китае "объединяют Азию против Вашингтона". Пекину надоели "американские метания" — и переговоров больше не будет?

Свое мнение в беседе с "Правдой. Ру" высказал Владимир Колотов, доктор исторических наук, заведующий кафедрой истории стран Дальнего Востока Санкт-Петербургского государственного университета, директор Института Хо Ши Мина.

Китайский ответ Дяде Сэму

"Я думаю, что это ответ китайской дипломатии на попытки Вашингтона сколотить антикитайский блок в Юго-Восточной Азии. Страны региона стали своеобразным яблоком раздора: либо Китай попытается их объединить под эгидой Пекина ради противодействия Вашингтону, либо Вашингтон — ради противодействия Пекину. Тем более основа для этого есть. Китай имеет территориальные споры с рядом государств Юго-Восточной Азии, например, в Южно-Китайском море и устанавливает контроль над островами, размещая там элементы военной инфраструктуры. Пограничным странам Юго-Восточной Азии это не нравится. Наиболее активно против китайских притязаний выступают Вьетнам и Филиппины", — рассказывает Колотов.

Эксперт отмечает: имея в ряда стран общие военные базы, американцы сколотили своеобразное "азиатское НАТО". У них есть базы начиная от Австралии до Аляски (включая Японию и Южную Корею, Тайвань и еще ряд стран Юго-Восточной Азии). Понятно, что Пекин это раздражает. И китайцы предлагают следующее: объединиться под эгидой Пекина ради общей безопасности.

Побороться есть за что: счёт на миллиарды

Ключом к успеху станут грамотные действия в регионе — именно в них Вашингтону и Пекину придётся посоревноваться.

"Причём регион очень интересный. У Китая очень большой товарооборот со странами Юго-Восточной Азии. Даже такие страны, как Вьетнам, имея территориальные споры с Китаем, торгуют с ним на 107 миллиардов долларов. Это примерно как у России с Китаем", — уточняет Колотов.

Но территориальные споры, резюмирует эксперт, — очень деликатный вопрос.

"Я с трудом представляю, чтобы кто-то вообще согласился передать свою территорию Китаю, потому что можно с секундомером засекать время, когда придет толпа и физически разорвет на части всех политиканов, которые примут подобное решение", — подводит итоги Колотов.

Материал подготовлен специально для "Правда. Ру".