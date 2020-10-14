Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Томске разработали технологию получения дешёвого водородного топлива
Чиновники объяснили рост заболеваемости коронавирусом в РФ
Экс-участница "Дома-2" рассказала о рукоприкладстве на съёмках
Путин: "В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса"
Просмотр передач о природе улучшает настроение
Хоккейная Лига чемпионов отменена из-за коронавируса
На Сахалине мужчина забил битой знакомую из-за ревности супруги
В США создали установку для получения питьевой воды из воздуха
Навальный рассказал, кто платил за его лечение

Сербия не хочет вступать в НАТО

Сербия — самодостаточная страна, армия которой способна самостоятельно защитить её от внешних угроз. Страна останется независимой и проигнорирует различные военно-политические блоки, в числе которых — и НАТО.

Сербия не хочет вступать в НАТО

Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, стране лучше всего будет придерживаться нейтральной политики и не участвовать в международных учениях как со структурами Европы и США, так и с пророссийскими блоками. Также под запретом окажутся учения с отдельными странами.

"Сербия будет защищать свою территорию, не вступая ни в какие военные структуры. Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством, которое придерживается политики военного нейтралитета", — подчеркнул Вучич.

На заявления Вучича уже отреагировали в ЕС: новость встречена положительно и высоко оценена политиками блока.

Последние материалы
Чиновники объяснили рост заболеваемости коронавирусом в РФ
Экс-участница "Дома-2" рассказала о рукоприкладстве на съёмках
Путин: "В России зарегистрировали вторую вакцину от коронавируса"
Просмотр передач о природе улучшает настроение
Хоккейная Лига чемпионов отменена из-за коронавируса
Пашинян: мировое сообщество считает нормой обмен территорий на мир
На Сахалине мужчина забил битой знакомую из-за ревности супруги
В США создали установку для получения питьевой воды из воздуха
Навальный рассказал, кто платил за его лечение
Война в Нагорном Карабахе — время вернуться к плану Лаврова?
Популярное
Шоу-бизнес
Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"

Астролог планирует открыть своё шоу.

Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"
Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию
Российский шоу-бизнес
Дочь Михаила Ефремова поменяла имя и фамилию
Мир. Новости мира
Зачем Лукашенко заявления про "15 тысяч для Тихановской"?
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак заболела коронавирусом
Василий Амирджанов Лукашенко намекнули на Октябрьскую революцию Василий Амирджанов Любовь Степушова Россияне одобрят санкциии ЕС по делу Навального Любовь Степушова Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская
Комментарии
На грани разрыва: почему Россия больше не хочет разговаривать с ЕС
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Шевченко футболисту сборной Украины: "Не надо смеяться, сынок"
Чем закончится ультиматум Тихановской для Лукашенко
Большинство россиян - против тунеядцев
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Глава Роспотребнадзора: нет смысла вводить карантин по коронавирусу
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
В Турции рассказали, почему Москва не допустила Анкару на переговоры по Карабаху
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Ксения Собчак заболела коронавирусом
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников