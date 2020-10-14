Сербия не хочет вступать в НАТО

Сербия — самодостаточная страна, армия которой способна самостоятельно защитить её от внешних угроз. Страна останется независимой и проигнорирует различные военно-политические блоки, в числе которых — и НАТО.

Об этом рассказал президент Сербии Александр Вучич. По его мнению, стране лучше всего будет придерживаться нейтральной политики и не участвовать в международных учениях как со структурами Европы и США, так и с пророссийскими блоками. Также под запретом окажутся учения с отдельными странами.

"Сербия будет защищать свою территорию, не вступая ни в какие военные структуры. Она будет самостоятельным, независимым, свободным государством, которое придерживается политики военного нейтралитета", — подчеркнул Вучич.

На заявления Вучича уже отреагировали в ЕС: новость встречена положительно и высоко оценена политиками блока.