Пашинян: мировое сообщество считает нормой обмен территорий на мир

Современные международные нормы настолько размыты, что ситуации вроде "обмена территорий на мир" никого не удивляют. Однако политикам других стран не стоит забывать: подобные схемы показали свою неэффективность еще в 30-х годах прошлого века.

В частности, Мюнхенский сговор 1938 года привёл к "разделу" Чехословакии силами Германии. И теперь сценарий просто-напросто переносят из одного региона в другой: на "передел территорий" НКР прямо намекают в Анкаре.

"Вопрос в том, позволит ли мир появиться новому Гитлеру, на этот раз в Малой Азии", — высказался по ситуации премьер-министр Армении Никол Пашинян, обратившись к нации.

Ранее стало известно, что обнаруженные в регионе сирийские боевики спонсируются Турцией и получают примерно 2 000 долларов в месяц. Об этом сообщили американские СМИ со ссылкой на журналистов в регионе.