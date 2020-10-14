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Ультиматум Тихановской: реальная угроза или жест отчаяния?

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выдвинула новый список требований Александру Лукашенко, который вполне уместно назвать ультиматумом. Что стоит за таким шагом — и нужно ли рассматривать этот ультиматум как реальную угрозу?

Ультиматум Тихановской: реальная угроза или жест отчаяния?

Комментирует "Правде. Ру" Глеб Кузнецов, руководитель Экспертного совета Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ).

"Обычный элемент давления"

"Обычный элемент давления на власть, который оппозиция применяет повсеместно по всему миру во время острых конфликтов. Ничего тут нового нет.

Что может Тихановская?

Она сидит за границей, ресурсов у нее никаких нет. Ни силовиков, никого нет. Мы помним судьбы бесконечных ультиматумов, которые Николай Самодуров выдвигал", — рассказывает Кузнецов.

Эксперт уверен: такие вещи стоит пропускать мимо ушей, поскольку это своего рода "политический ритуал" для оппозиции. Таким образом оппозиционеры сохраняют себя в повестке, не более того.

"Если на это отвечать, — это работать на оппозиционеров.

Как говорил Иосиф Виссарионович Сталин, "сколько у Ватикана дивизий". Максимум, который извлечёт оппозиция — про это напишут в европейской прессе", — резюмирует Кузнецов.

 

Эксклюзивный материал — только на "Правде. Ру".

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