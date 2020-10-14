NASA: надеемся, что РФ присоединится к "Соглашениям Артемиды"

Освоение космоса — процесс, который возможен только совместными усилиями стран, поэтому и работать все должны в рамках определённых международных правил. Свод таких правил придумали в США — он называется "Соглашения Артемиды" и регулирует принципы работы в космическом пространстве.

Представитель NASA Джеймс Брайденстайн выразил надежду, что после ознакомления с документацией в РФ присоединятся к "Соглашениям Артемиды".

"Я продолжаю очень сильно надеяться на то, что Россия присоединится к "Соглашениям Артемиды". И я очень сильно надеюсь, что даже если Россия и не присоединится к "Соглашениям Артемиды", они будут следовать принципам, которые перечислены в "Соглашениях Артемиды". Всё, что мы делаем — это вводим в действие то, с чем мы уже согласились в Договоре по космосу [заключён в 1967 году]", — уточнил Брайденстайн.

Эксперт отметил, что совместный опыт работы и его плюсы лучше всего видны на примере МКС, где постоянно присутствуют смешанные экипажи разных стран.