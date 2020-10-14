Турция продолжит работы на спорном шельфе

Работы турецких специалистов на спорном шельфе в районе Восточного Средиземноморья снова возобновляются. Судно Oruç Reis начинает проведение исследовательских работ, чтобы определить перспективность месторождений. Об этом отчитался министр природных ресурсов и энергетики Турции Фатих Донмез.

Напомним, что спор вокруг месторождений газа в районе Кастелоризо весьма давний: Турция считает, что месторождения расположены на "континентальном шельфе" и их разработка законна, тогда как Греция выступает решительно против и отмечает: это нарушение международного права.

"В район проведения работ судно прибыло накануне. Тогда же было протестировано и оборудование. Со среды начнётся сейсморазведка", — уточняют СМИ Турции.

Работы продлятся до 22 октября. Ранее против них вступали в Греции и США, однако турецкие власти это не остановило. Таким образом, Турция продолжает создавать напряжённость у Кастелоризо.