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Алиев рассказал, что станет с признавшими независимость Карабаха

Территориальная целостность Азербайджана — факт, признанный мировым сообществом. Поэтому независимость Нагорного Карабаха — не более чем провокационный и нагнетающий обстановку вопрос. Как только какая-либо страна признает, что НКР — независимое государство, Азербайджан оборвёт с ней все дипломатические контакты.

Алиев рассказал, что станет с признавшими независимость Карабаха

В таком ключе высказался в одном из интервью каналу Haberturk (Турция) Ильхам Алиев, президент Азербайджана.

"Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром.

Я не верю, что какая-либо страна признает независимость Нагорного Карабаха, потому что не пройдет и часа, как мы прервем все дипломатические связи с этой страной. Это обязательно", — высказал свою точку зрения Алиев.

Затронули в интервью и тему миротворцев: по мнению президента, их ввод возможен только при обоюдном согласии Армении и Азербайджана.

"Если какая-либо страна возражает, то, конечно, этого не произойдет. Другой вопрос заключается в том, что сегодня, когда мы говорим о миротворцах, речь идет о территории Азербайджана, все должны это понять. Речь идет о территории независимого Азербайджана", — уточнил президент.

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