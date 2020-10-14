Территориальная целостность Азербайджана — факт, признанный мировым сообществом. Поэтому независимость Нагорного Карабаха — не более чем провокационный и нагнетающий обстановку вопрос. Как только какая-либо страна признает, что НКР — независимое государство, Азербайджан оборвёт с ней все дипломатические контакты.
В таком ключе высказался в одном из интервью каналу Haberturk (Турция) Ильхам Алиев, президент Азербайджана.
"Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром.
Я не верю, что какая-либо страна признает независимость Нагорного Карабаха, потому что не пройдет и часа, как мы прервем все дипломатические связи с этой страной. Это обязательно", — высказал свою точку зрения Алиев.
Затронули в интервью и тему миротворцев: по мнению президента, их ввод возможен только при обоюдном согласии Армении и Азербайджана.
"Если какая-либо страна возражает, то, конечно, этого не произойдет. Другой вопрос заключается в том, что сегодня, когда мы говорим о миротворцах, речь идет о территории Азербайджана, все должны это понять. Речь идет о территории независимого Азербайджана", — уточнил президент.
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