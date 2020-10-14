Алиев рассказал, что станет с признавшими независимость Карабаха

Территориальная целостность Азербайджана — факт, признанный мировым сообществом. Поэтому независимость Нагорного Карабаха — не более чем провокационный и нагнетающий обстановку вопрос. Как только какая-либо страна признает, что НКР — независимое государство, Азербайджан оборвёт с ней все дипломатические контакты.

В таком ключе высказался в одном из интервью каналу Haberturk (Турция) Ильхам Алиев, президент Азербайджана.

"Территориальная целостность Азербайджана признана всем миром. Я не верю, что какая-либо страна признает независимость Нагорного Карабаха, потому что не пройдет и часа, как мы прервем все дипломатические связи с этой страной. Это обязательно", — высказал свою точку зрения Алиев.

Затронули в интервью и тему миротворцев: по мнению президента, их ввод возможен только при обоюдном согласии Армении и Азербайджана.