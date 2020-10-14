Ереван: армия Азербайджана атаковала нашу технику, стоящую на дежурстве

Несмотря на достигнутые соглашения по "гуманитарному перемирию" Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в эскалации конфликта. Утром 14 октября стало известно, что азербайджанские военные снова атаковали — на этот раз технику, стоящую на дежурстве.

Данные об атаки приводят в Минобороны Армении.

"Четырнадцатого октября азербайджанские ВС атаковали на территории Армении, на границе с Карвачаром (Кельбаджар), военную технику, стоящую на боевом дежурстве, всего лишь основываясь на предположении, что якобы эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана", — уточняется в заявлении ведомства.

По мнению армянских экспертов, Азербайджан позволил себе атаковать данную технику, "основываясь лишь на предположениях". Поэтому Армения заявляет: право атаковать в ответ остаётся за ней.