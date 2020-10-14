Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Суарес стал лучшим южноамериканским бомбардиром в истории
На Алтае женщина нападала на соседей из-за замечаний о её поведении
Глава МИД Армении поблагодарил Лаврова за успешные переговоры
В России появится новый самолёт "судного дня"
Скопинцев рассказал о странностях Карпина
Медведев предложил давать лекарства по рецептам бесплатно
Жительница Таганрога обвинила роддом в похищении её ребёнка
Антон Лапенко впервые показал лицо "таинственной особы"
Неймар сделал хет-трик за сборную и обошёл Роналдо

Ереван: армия Азербайджана атаковала нашу технику, стоящую на дежурстве

Несмотря на достигнутые соглашения по "гуманитарному перемирию" Армения и Азербайджан продолжают обвинять друг друга в эскалации конфликта. Утром 14 октября стало известно, что азербайджанские военные снова атаковали — на этот раз технику, стоящую на дежурстве.

Ереван: армия Азербайджана атаковала нашу технику, стоящую на дежурстве

Данные об атаки приводят в Минобороны Армении.

"Четырнадцатого октября азербайджанские ВС атаковали на территории Армении, на границе с Карвачаром (Кельбаджар), военную технику, стоящую на боевом дежурстве, всего лишь основываясь на предположении, что якобы эта техника была готова нанести удар по мирным населенным пунктам Азербайджана", — уточняется в заявлении ведомства.

По мнению армянских экспертов, Азербайджан позволил себе атаковать данную технику, "основываясь лишь на предположениях". Поэтому Армения заявляет: право атаковать в ответ остаётся за ней.

"По состоянию на данный момент с территории Армения ни одной ракеты, снаряда или пули не выпускалось в сторону Азербайджана", — подчеркнули в МИД Армении.

 

Последние материалы
В России появится новый самолёт "судного дня"
Скопинцев рассказал о странностях Карпина
Главы МИД Турции и Швеции поругались на пресс-конференции
Медведев предложил давать лекарства по рецептам бесплатно
Жительница Таганрога обвинила роддом в похищении её ребёнка
Антон Лапенко впервые показал лицо "таинственной особы"
Неймар сделал хет-трик за сборную и обошёл Роналдо
Трамп: Китай и Россия завидуют нашему вооружению
В Енисее нашли автомобиль с двумя трупами
Сторонников Трампа начали блокировать в "Твиттере"
Популярное
Шоу-бизнес
Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"

Астролог планирует открыть своё шоу.

Василиса Володина раскрыла причину ухода из проекта "Давай поженимся"
Зачем Лукашенко заявления про "15 тысяч для Тихановской"?
Мир. Новости мира
Зачем Лукашенко заявления про "15 тысяч для Тихановской"?
Российский шоу-бизнес
Ксения Собчак заболела коронавирусом
Новости Белоруссии
Лукашенко назвал протестующих "мордоворотами"
Наталия Красовская Человек против чат-бота: еще одна грань информационных войн Наталия Красовская Конрад Ренкас В Польше разрушено старообрядческое кладбище Конрад Ренкас Василий Амирджанов В Белоруссии начался диалог строгого режима Василий Амирджанов
Комментарии
Глава Роспотребнадзора: нет смысла вводить карантин по коронавирусу
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
А. Собянин: "Восстанавливаемый Путиным СССР появится в ближайшие полгода"
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
В Турции рассказали, почему Москва не допустила Анкару на переговоры по Карабаху
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Ксения Собчак заболела коронавирусом
13 дней на раздумья: Лукашенко поставили ультиматум
США учат бороться с ростом влияния России
США учат бороться с ростом влияния России
Лавров призвал перестать ориентироваться на Евросоюз
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Медведев предложил дать регионам новые полномочия
Борьба за стабильность обернулась охотой на граждан
Полицейские продолжают поиск стрелка из Нижегородской области
Неуместная откровенность: в "ЕР" хотят снять депутата с поста за "хамство"
При Сталине такое было: в России предлагают ввести налог на бездетность
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников