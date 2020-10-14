Турция продолжает планомерно ухудшать отношения со странами ЕС. Помимо причастности к Карабахскому конфликту, Анкару обвиняют в эскалации напряжённости в районе Кипра, где турецкие суда собираются начинать работы по добыче газа на спорном шельфе.
На этот раз от турецких представителей досталось Швеции: в ходе пресс-конференции главы МИД двух стран вступили в перепалку.
Мевлют Чавушоглу рассказал, что в Стокгольме заняли неверную позицию по проблемам Ближнего Востока, а также сообщил: Швеция поддерживает ополчения курдов в районе севера Сирии. К тому же призывы Швеции вывести армию с территорий САР и вовсе вызывают явное недовольство Анкары.
"Хочу спросить: от чьего имени вы говорите Турции уйти из Сирии или предостерегаете Турцию? Если вы так щепетильно относитесь к правам человека, почему бы вам хоть раз не покритиковать Грецию?" — высказался Чавушоглу.
"Просто надеюсь, что в Турции у каждого есть возможность высказываться так же откровенно, как делаете вы, министр", — ответила коллеге Анн Линде.
Астролог планирует открыть своё шоу.