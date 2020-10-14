Главы МИД Турции и Швеции поругались на пресс-конференции

Турция продолжает планомерно ухудшать отношения со странами ЕС. Помимо причастности к Карабахскому конфликту, Анкару обвиняют в эскалации напряжённости в районе Кипра, где турецкие суда собираются начинать работы по добыче газа на спорном шельфе.

На этот раз от турецких представителей досталось Швеции: в ходе пресс-конференции главы МИД двух стран вступили в перепалку.

Мевлют Чавушоглу рассказал, что в Стокгольме заняли неверную позицию по проблемам Ближнего Востока, а также сообщил: Швеция поддерживает ополчения курдов в районе севера Сирии. К тому же призывы Швеции вывести армию с территорий САР и вовсе вызывают явное недовольство Анкары.