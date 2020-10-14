Трамп: Китай и Россия завидуют нашему вооружению

Американские специалисты успешно разработали и поставили на вооружение технику и оружие, которые вызывают зависть у конкурентов, в том числе у Китая и России. Такого оружия, какое есть у Штатов, нет больше ни у кого.

Именно такой риторики придерживался Дональд Трамп на одной из своих встреч с избирателями. Президент США отметил: Штатам в плане вооружения завидует весь мир. Однако в случае победы на выборах ни в какие "затяжные" войны Штаты втянуты не окажутся, пообещал сторонникам президент.

"У нас есть вооружения и техника, каких никогда раньше не видела ни одна страна. Нам завидует Россия, нам завидует Китай. Нам все завидуют. Того, что есть у нас, нет ни у одной страны", — с гордостью рассказал Трамп.

Тема оружия для Трампа не нова: ранее (в мае 2020 года) он успел похвастаться "супер-пупер ракетой", которая оказалась лишь прототипом.