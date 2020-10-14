Сторонников Трампа начали блокировать в "Твиттере"

Представители соцсети "Твиттер" снова начали активную работу "против Трампа". Ранее они успели пометить некоторые твиты президента как "распространяющие ложные данные", а теперь начали блокировать аккаунты его сторонников.

Уточняется, что ситуация отслеживается на самом высоком уровне: с заявлением выступили эксперты платформы.

"Наша команда проводит тщательное расследование сложившейся ситуации и будет действовать в соответствии со сводом правил платформы, если будет установлено, что твиты (сообщения) были опубликованы с нарушением этих правил", — рассказали они.

Санкции коснулись людей, которые планируют голосовать за Трампа. Основные причины блокировки — "манипуляции", спам и распространение ложных данных.

Эксперты "Твиттера" отмечают: некоторые аккаунты были "фейковыми" с момента создания — в них использовались фото реальных людей, но имена ставились придуманные. Также аккаунты легко было вычислить по одинаковым статусам и комментариям вроде: "Я — темнокожий, поэтому отдам голос Трампу".