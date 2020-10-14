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СМИ США: боевиков из Сирии, едущих в Карабах, спонсирует Турция

Неожиданным поворотом закончилось расследование журналистов американского издания The Wall Street Journal. По их данным, сирийские боевики, счёт которых в Карабахе уже идёт на сотни, спонсируются властями Турции.

СМИ США: боевиков из Сирии, едущих в Карабах, спонсирует Турция

"Сотни членов сирийских вооруженных группировок в союзе с Турцией приняли участие в боях между Азербайджаном и Арменией", — пишут в издании.

Журналисты отмечают: отправка боевиков была зафиксирована ещё в середине сентября, они отправлялись в Карабах небольшими группами не более 100 человек.

Источник The Wall Street Journal в регионе, который сумел пообщаться с одной из таких групп, сообщил: известна даже средняя зарплата боевика — 2 000 долларов за месяц. Однако из-за больших потерь многие бойцы требуют отправки их назад в Сирию.

Опыта в плане "перевозки" боевиков у Турции, по словам The Wall Street Journal, достаточно: в прошлом Анкара точно так же слала боевиков в Ливию.

"Отправка в Ливию или в Азербайджан стала нормальным явлением.

Людям уже всё равно, за что или против кого воевать, теперь они спрашивают только о деньгах. Они поедут туда, где деньги", — рассказывают журналисты.

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