Байден: кому хорошо живётся при Трампе, те не должны голосовать за меня

Джо Байден в интервью ТК WKRC сдал 56 % американского электората президенту Дональду Трампу, заявив, что те, кто считает, что им лучше при нынешней администрации, "вероятно, не должны голосовать за демократов".
На пошлой неделе опрос общественного мнения показал, что
На вопрос, почему те 56% американцев, которые выиграли от экономической политики Трампа, должны голосовать за демократов, Байден ответил:
"Ну, если они так думают, то, вероятно, не должны".
Напомним, это уже второй "ляп" кандидата в президенты от демократов. Вчера, как сообщала "Правда.Ру" Байден вообще забыл, куда он баллотируется. Об этом подробнее - здесь.
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