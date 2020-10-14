Байден: кому хорошо живётся при Трампе, те не должны голосовать за меня

Джо Байден в интервью ТК WKRC сдал 56 % американского электората президенту Дональду Трампу, заявив, что те, кто считает, что им лучше при нынешней администрации, "вероятно, не должны голосовать за демократов".

На пошлой неделе опрос общественного мнения показал, что

56 % американцев считают, что в материальном плане их семьи сейчас "более обеспеченные", чем четыре года назад;

32 % сказали, что им было хуже при Трампе.

На вопрос, почему те 56% американцев, которые выиграли от экономической политики Трампа, должны голосовать за демократов, Байден ответил:

"Ну, если они так думают, то, вероятно, не должны".

Напомним, это уже второй "ляп" кандидата в президенты от демократов. Вчера, как сообщала "Правда.Ру" Байден вообще забыл, куда он баллотируется. Об этом подробнее - здесь.