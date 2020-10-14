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Тихановской вручили премию имени Маккейна

Светлана Тихановская стала лауреатом ежегодной премии имени Джона Маккейна, вручаемой в США неправительственным Международным республиканским институтом*, работающим "в связке" с Госдепом и рядом фондов, финансирующих проамериканские политические силы на территориях разных стран.

"Насилие должно прекратиться, и должен начаться мирный переход к свободной Белоруссии. Это наша обязанность и единственный путь вперед", — заявила Тихановская во время онлайн-трансляции награждения.

Кроме белорусской оппозиционерки премия была вручена Майку Помпео, госсекретарю США, Боби Вайну, музыканту из Уганды и лидерам протестов в Гонконге.

*в 2016 году признана Генпрокуратурой РФ нежелательной на территории России.

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