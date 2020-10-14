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Вашингтон: Турция опять обостряет ситуацию в Восточном Средиземноморье

Турция подверглась критике со стороны Госдепартамента США за возобновление разведки углеводородов в спорных водах Средиземного моря.

Вашингтон: Турция опять обостряет ситуацию в Восточном Средиземноморье

Вашингтон заявил, что этот шаг "намеренно осложняет" переговоры о деэскалации между союзниками по НАТО Грецией и Турцией.

В опубликованном заявлении пресс-секретаря Госдепартамента Морган Ортагус говорится:

"Соединенные Штаты сожалеют о том, что Турция 11 октября объявила о возобновлении турецкой исследовательской деятельности в районах, над которыми Греция утверждает свою юрисдикцию в Восточном Средиземноморье.

Принуждение, угрозы, запугивание и военная активность не разрешат напряженность в Восточном Средиземноморье. Мы призываем Турцию прекратить эту рассчитанную провокацию и немедленно начать исследовательские переговоры с Грецией. Односторонние действия не могут укрепить доверие и не приведут к прочным решениям".

Напомним:

  • В понедельник турецкое исследовательское судно Oruc Reis вернулось в море, чтобы продолжить проведение разведочных работ в водах к югу от греческого острова Кастеллоризо до 22 октября. Известие о передислокации судна вызвало осуждение со стороны Афин.
  • Греция и Турция только на прошлой неделе договорились о сроках возобновления "исследовательских переговоров" по продолжающемуся спору в отношении региона Восточного Средиземноморья и обсуждения "мер укрепления доверия"."

Позиция Греции

Однако во вторник государственный министр Греции заявил национальному радио, что никаких исследовательских переговоров не будет, пока исследовательское судно Oruc Reis остается в спорных водах. "Турция — это сторона, пытающаяся установить статус-кво с помощью насилия и угроз", — добавил он.

Греческое внешнеполитическое ведомство уже охарактеризовало это развитие событий как "крупную эскалацию", в то время как другие европейские коллеги высказались в поддержку Греции.

Ранее в октябре ЕС заявил, что продолжит наказывать Турцию, если она продолжит свою разведывательную деятельность в спорных водах.

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