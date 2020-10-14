Беспорядки в Тунисе: народ против сноса уличных киосков

В Тунисе протест против исполнения постановления властей об удалении незаконных уличных торговых киосков быстро перерос в столкновения с полицией. Власти призвали на помощь военных для защиты муниципальных зданий в Сбейтле во время беспорядков.

Местные жители сообщили в соцсетях, что 52-летний продавец сигарет, спавший в своем киоске, погиб его под обломками.

Мужчина знал о предстоящем сносе, сообщает Middle East Eye, но решил провести ночь внутри магазина, которым он управлял вместе со своим сыном, чтобы предотвратить его разрушение. Местные власти, ответственные за процесс сноса, как сообщается, не знали, что в одном из киосков находится человек.

После того как утром было обнаружено тело мужчины, в этом районе вспыхнули массовые протесты. Бунтовщики ворвались в несколько правительственных зданий, разграбили небольшие предприятия и перекрыли дороги с помощью шин, которые они подожгли.

На видео с протестов видно горящую машину, которая была перевернута на бок.

محتجون تونسيون يشعلون النار في عدد من الممتلكات والإدارات الحكومية في مدينة #سبيطلة تعبيراً عن غضبهم على مقتل رجل كان نائماً داخل كشك هُدم بواسطة جرافة حكومية باعتبار أنه مخالف لأنظمة البلدية pic.twitter.com/rILPJEQSfl — 24.ae (@20fourMedia) October 13, 2020

Премьер-министр Туниса Хичем Мечичи заявил в Facebook, что губернатор региона и делегат (администратор более низкого уровня) были уволены. Мечичи добавил, что семья мужчины собирается получить финансовую компенсацию, и что начато расследование его смерти.