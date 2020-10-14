Пекин призвал страны Азии объединиться против Вашингтона

МИД Китая призвал соседние государства остерегаться геополитических амбиций Вашингтона в Азии и объединиться для регионального сотрудничества по предотвращению провокаций в Южно-Китайском море.

Министр иностранных дел Китая Ван И заявил в ходе совместной пресс-конференции со своим малазийским коллегой, что члены Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должны совместно работать над обеспечением безопасности в регионе.

По словам дипломата, "Южно-Китайское море не должно быть площадкой для борьбы крупных держав и кишить военными кораблями" и выразил надежду, что

"Китай и АСЕАН обладают полным потенциалом и мудростью, а также ответственностью для поддержания мира и спокойствия."

Он призвал региональных партнеров Китая сохранять "бдительность" в отношении Индо-Тихоокеанской стратегии Вашингтона, которая, по его словам, представляет собой явный "риск безопасности" для Восточной Азии.

"То, что делает США — трубит о старомодном менталитете холодной войны, преследует одну цель — начать конфронтацию между различными группами и блоками и разжигать геополитическую конкуренцию.

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