Министр иностранных дел России Сергей Лавров обвинил политику США в том, что из-за неё многие современные институты потеряли смысл.

В качестве примера дипломат привёл Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений и Договор о ликвидации ракет средней и малой дальности.

"Вы сказали, что институты современные теряют дееспособность, значение и смысл. Я хотел бы понять, что побудило вас к такому выводу? Потому что единственной причиной очевидной, универсальной причиной для того, чтобы такие обобщения делать, я вижу политику Соединенных Штатов Америки. Начиная с выхода из Договора о противоракетной обороне, а потом какой-то относительный период была пауза, потом пошло подряд разрушение всех элементов контроля над вооружениями, нераспространения и разоружения. Договор о ракетах средней и меньшей дальности, Договор об открытом небе, на очереди Договор о стратегических и наступательных вооружениях", — отметил глава МИД РФ.