Трамп: я буду целовать парней и красивых девушек

Очередными громкими высказываниями порадовал Дональд Трамп своих сторонников и противников.

На прошедшем 12 октября крупном мероприятии с избирателями (первом после выздоровления) Трамп пообещал: коронавирус уже совсем скоро "отойдёт на второй план".

"Мы собираемся взять всё, что они мне дали, и раздать это по всем больницам, у всех будет одна и та же чёртова вещь", — рассказал Трамп.

Также президент ответил на вопросы о своем самочувствии.

"Я чувствую себя таким сильным. Я расцелую всех в этой аудитории. Я буду целовать парней и красивых девушек. Я просто крепко вас всех поцелую", — обратился к слушателям Трамп.

Далее Трамп традиционно прошёлся с критикой по демократам: именно они, по мнению президента, "тормозят" американскую экономику. В частности, этим занимаются губернаторы-демократы, действия которых "неадекватны" — они настаивают на том, чтобы режим жёсткого карантина был продлён.