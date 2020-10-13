Турция считает, что ключ к миру в Карабахе - вывод войск Армении

Помимо требований к прекращению сторонами конфликта огня и работе по "гуманитарному перемирию" необходимо рассматривать и вопрос отвода Арменией войск с "оккупированных" территорий.

Без такого шага говорить о долгосрочном мире в регионе невозможно, уверены в МИД Турции.

На проведённых сегодня переговорах с главой МИД Швеции Анн Кристин Линде, которая приехала с визитом в Анкару, глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу не преминул ещё раз прояснить ситуацию: Армения оккупирует земли Азербайджана и должна с них уйти.

"Глава турецкой дипломатии подчеркнул, что наряду с призывами к прекращению огня на Южном Кавказе, следует озвучивать требования к выводу армянских войск с оккупированных земель Азербайджана", — уточняется в материале по итогам встречи.

Ранее представители российского МИД отметили, что крайне обеспокоены данными, согласно которым в регион прибывают сирийские боевики, спонсируемые Анкарой. В Москве внимательно отслеживают ситуацию и стараются сделать всё, чтобы избежать кровопролития.