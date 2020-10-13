Зачем Лукашенко заявления про "15 тысяч для Тихановской"?

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что экс-кандидат в президенты Светлана Тихановская "обеспечена государством $15 тысячами", чтоб ей было на что жить в Литве.

С чем связаны подобные заявления? Очевидно, что они только портят репутацию Лукашенко. "Правда.Ру" обратилась за комментарием к эксперту. Рассказывает Николай Межевич, руководитель Центра белорусских исследований Института Европы РАН.

"Маленький и не слишком значимый элемент мозаики"

"Честно говоря, мне этот сюжет вообще не представляется значимым. Президент любого государства располагает финансовыми ресурсами для того, чтобы помочь в частном порядке тому или иному гражданину своей страны, если возникают какие-то особые ситуации. Мне кажется, что в рамках текущей политической ситуации в Республике этот сюжет вообще является абсолютно проходным", — уверен Межевич.

Эксперт уверен: подоплёки в этом нет, потому что ситуация — лишь маленький элемент гигантской мозаики. Причем этот элемент является одним из наименее значимых.

В Белоруссии несколько иной масштаб денег. В свое время у нас в России вызывало в определенных кругах веселье, когда Александр Григорьевич рассказывал, как поймал какого-то таможенника на взятке в 3 тысячи долларов.

"Я думаю, что наши читатели понимают, почему веселились некоторые представители российской элиты. Им эта сумма в 3 тысячи долларов не представляется даже смешной. Какой таможенник берет 3 тысячи долларов? Там иная ситуация в Республике Беларусь. Мы должны это понимать", — сообщил Межевич.

Комментарий взят специально для сайта "Правда.Ру".