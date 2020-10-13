Кипр перестал продавать паспорта за 2 млн евро

Знаменитая программа "Поддержки экономику Кипра, купив "европаспорт" наконец заканчивается. Причина — множественные злоупотребления, из-за которых власти страны готовы даже смириться с урезанием бюджета.

Суммарные результаты программы весьма впечатляют: 6,6 млрд евро за всё время работы.

По данным Кипрского информационного агентства, также в скором времени ожидаются несколько "изъятий" паспортов государства у людей, уже их купивших. Напомним, что паспорт Кипра, дающий возможность перемещаться по ЕС без каких-либо проблем, стоит около 2 млн евро.

К слову, для всех, кто паспорт всё же купил, есть и другие "хорошие" новости: обновлённые законы в части регулирования налогов позволят российскому бюджету привлечь больше денег с операций по переводу "из России на Кипр". Уточняется, что благодаря достигнутой договорённости Россия получит дополнительные 130 — 150 млрд рублей налога ежегодно.