Экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева поместили в СИЗО до конца расследования.

Политика обвинили в организации беспорядков и призывам к свержению власти.

"Во время событий в ночь с 5 на 6 октября в отношении судьи Первомайского суда города Бишкека было применено насилие, в результате чего им было подписано постановление об изменении меры пресечения (в отношении Атамбаева) под давлением", — сообщил ТАСС со ссылкой на Госкомитет безопасности Киргизии.