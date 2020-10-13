МИД Украины: Польша будет нам лучшим другом

Украинско-польские отношения можно охарактеризовать как "очень тёплые", особенно в вопросах, касающихся интеграции в ЕС.

Совместная работа дипломатов, а также культурные и экономические связи вкупе с общей "исторической памятью" позволяют надеяться: между странами и в дальнейшем не будет споров.

"Хочу очень чётко отметить: какими бы ни были проблемы, связанные с исторической памятью, президент Польши был очень чёток, он отметил, что Польша и в дальнейшем будет нашим лучшим другом в вопросе европейской и евроатлантической интеграции Украины", — рассказал глава МИД Украины.

Напомним, что 12 октября президент Украины Владимир Зеленский принимал в Киеве польского коллегу Анджея Дуду. Встреча и её итоги оказались хорошими для обоих политиков. Позднее Зеленский заявил прессе: единственным спором, который возник у Киева с Варшавой — в какие города привозить совместные зимние Олимпийские игры или Чемпионат мира по футболу.