Президент Армении: если одна сторона нарушает перемирие, другая ответит

Для сохранения мира в Нагорном Карабахе и прекращения военных действий необходимы скоординированные действия обеих сторон конфликта. В частности, недопустима ситуация, в которой стороны постоянно обвиняют друг друга в нарушении перемирия и готовят "адекватный ответ".

"Нарушения определённо есть. И насколько я понимаю, если одна сторона нарушает этот режим, другая отвечает, и всё это возвращается, всё возвращается к тому, кто начал первым", — высказался по поводу ситуации президент Армении Армен Саркисян.

По данным президента, столицу НКР, Степанкерт, обстреляли практически сразу после того, как стало известно о подписании документа по "гуманитарному перемирию".

"В данном случае не следует забывать, кто начал этот этап войны. Это явно сделала азербайджанская сторона, а не народ Нагорно-Карабахской Республики Арцах", — уточнил президент.

Такие попытки разжечь конфликт с новой силой, по мнению Саркисяна, необходимо пресекать.