Президент Украины Владимир Зеленский инициировал проведение всеукраинского опроса 25 октября.

"На избирательном участке 25 октября я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне, о чём спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чём раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твоё мнение. Не политиков с высоких кабинетов, не "независимых" экспертов с телешоу, не агентов других стран. Едва ли не впервые мы спросим, а что думаешь ты? Почему твое мнение важно? Потому что будет так, как решишь ты. Потому что Украина — это ты. Воскресенье, 25 октября, приходи и решай", — обратился украинский лидер к населению страны.