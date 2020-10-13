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Парижские повара и официанты требуют помощи властей, перекрывая дороги

Выступления представителей парижской индустрии ресторанов и кафе набирают обороты. Если ранее они лишь выходили на демонстрации, то теперь, не видя помощи от властей, блокируют дороги.

Парижские повара и официанты требуют помощи властей, перекрывая дороги

СМИ Парижа уточняют: недовольные рестораторы устроили большой митинг в районе бульвара Периферик. Данный бульвар замыкается в кольцо вокруг города, что делает его весьма загруженным практически в любое время суток. И утром 13 октября, выйдя на митинг, протестующие добились своего: блокировав часть полос Периферика, они устроили пробку примерно в 460 км.

Требования у протестующих не меняются: необходим пересмотр мер "карантина" для ресторанов и кафе, а также не помешала бы материальная поддержка. Представители митингующих отмечают: ресторанный бизнес Парижа, по сути, уже семь месяцев парализован, что сказывается на доходах.

Ранее представители многих ресторанов отмечали, что не видят логики в "коронавирусных" мерах, поскольку общественный транспорт города (в частности, метро) собирает гораздо больше вплотную стоящих людей, чем зал ресторана.

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