Вне зависимости от временных проблем вроде "дела Навального" и трудностей с "Северным потоком-2", Германия хотела бы сохранить хорошие "или хотя бы разумные" отношения с Россией.
Между ФРГ и РФ установлены давние культурные, экономические и прочие связи, при этом в Берлине прилагают большие усилия, чтобы поддерживать с Россией отношения.
"Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым. Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики", — высказался глава МИД ФРГ Хайко Маас.
Маас отметил: случай с Навальным - не то, что может сделать отношения "Москва — Берлин" ненужными.
"Как бы то ни было, случившееся с Алексеем Навальным не меняет географии и поэтому не меняет нашей принципиальной заинтересованности в хороших или хотя бы разумных взаимоотношениях с Россией", — уточнил политик.
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