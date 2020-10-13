МИД ФРГ: мы хотим хороших отношений с Россией

Вне зависимости от временных проблем вроде "дела Навального" и трудностей с "Северным потоком-2", Германия хотела бы сохранить хорошие "или хотя бы разумные" отношения с Россией.

Между ФРГ и РФ установлены давние культурные, экономические и прочие связи, при этом в Берлине прилагают большие усилия, чтобы поддерживать с Россией отношения.

"Трудно назвать коллегу, с которым я встречался бы чаще, чем с Сергеем Лавровым. Общества наших стран поддерживают тесные связи, существует живой обмен на уровне гражданского общества, между студентами, учеными, деятелями искусства, в сфере экономики", — высказался глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Маас отметил: случай с Навальным - не то, что может сделать отношения "Москва — Берлин" ненужными.