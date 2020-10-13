Боррель: решение по санкциям было принято единогласно

Работа группы, которая разрабатывает санкции для России по "делу Навального", закончилась успешно. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил: санкции по данному инциденту будут носить персональный характер, а как "определяющие отношения с Россией" их рассматривать не стоит.

"Мы настаиваем на выполнении Минских соглашений, и это является ключевым условием для любого изменения в наших отношениях с Россией", — рассказал Боррель.

На данный момент в санкционном списке всё ещё 9 человек, имена которых пока не раскрываются. Им будет запрещено перемещаться по ЕС, а их счета в Европе будут заблокированы.

Российская сторона всё ещё недоумевает по поводу действий ЕС: представители Запада не предоставили доказательств и не хотят совместно работать над расследованием.