Работа группы, которая разрабатывает санкции для России по "делу Навального", закончилась успешно. Верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель сообщил: санкции по данному инциденту будут носить персональный характер, а как "определяющие отношения с Россией" их рассматривать не стоит.
"Мы настаиваем на выполнении Минских соглашений, и это является ключевым условием для любого изменения в наших отношениях с Россией", — рассказал Боррель.
На данный момент в санкционном списке всё ещё 9 человек, имена которых пока не раскрываются. Им будет запрещено перемещаться по ЕС, а их счета в Европе будут заблокированы.
Российская сторона всё ещё недоумевает по поводу действий ЕС: представители Запада не предоставили доказательств и не хотят совместно работать над расследованием.
"Евросоюз проводит политику двойных стандартов: по одним вопросам он следует решениям суда, по другим — без каких-либо оснований обвиняет РФ во всех смертных грехах. На эти санкции надо отвечать аналогичным образом, найдя у европейцев болевые точки", — высказался по поводу решения ЕС сенатор Владимир Джабаров.
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