Johnson & Johnson приостановила испытание своей коронавирусной вакцины

Компания Johnson & Johnson заявила о временной приостановке своих клинических испытаний вакцины от COVID-19 "из-за необъяснимой болезни у одного из участников исследования".

Как следует из распространенного заявления, болезнь добровольца изучается независимым советом по мониторингу данных и безопасности, а также клиническими врачами компании.

Впрочем, в J&J, подчеркнули, что "такие паузы являются нормальными в больших испытаниях, в которых могут участвовать десятки тысяч человек".

Johnson & Johnson отказалась подробно рассказать о болезни из-за соображений конфиденциальности.

В сентябре J&J сообщала, что ее экспериментальная вакцина COVID-19 вызвала сильный иммунный ответ против нового коронавируса в ходе клинических испытаний на ранней и средней стадиях, после чего компания начала заключительное испытание на 60 000 человек, результаты которого ожидались к концу этого года или началу 2021 года.