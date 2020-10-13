Экс-главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, планирующего своё триумфальное возвращение на родину, в Грузию, избили в Афинах, где он планировал встретиться с представителями проживающей там грузинской диаспоры.
Видео инцидента распространил портал "Твалсазриси" ("Мнение").
На кадрах видно, как на окружённого поклонницами Саакашвили напал мужчина в капюшоне и несколько раз ударил по голове.
Началась паника. Пришлось вмешаться полиции. Напавшего на бывшего грузинского президента задержать не удалось.
Впрочем в серьёзность нападения на бегающего между странами политика мало, кто поверил. Поскольку ранее он заявлял:
"Находящимся в Европе грузинским криминальным элементам поступил на меня заказ от мэра Тбилиси Кахе Каладзе. Меня предупредили, что лучше не приезжать в Грецию, но я поеду, плохо меня знают! Мы проведем встречу в Греции. А потом встретимся в Грузии!"
Сольное выступление Лолиты посетили тысячи поклонников эпатажной певицы.