Саакашвили получил по голове в Греции

Экс-главу украинского исполкома реформ Михаила Саакашвили, планирующего своё триумфальное возвращение на родину, в Грузию, избили в Афинах, где он планировал встретиться с представителями проживающей там грузинской диаспоры.

Видео инцидента распространил портал "Твалсазриси" ("Мнение").

На кадрах видно, как на окружённого поклонницами Саакашвили напал мужчина в капюшоне и несколько раз ударил по голове.

Началась паника. Пришлось вмешаться полиции. Напавшего на бывшего грузинского президента задержать не удалось.

Впрочем в серьёзность нападения на бегающего между странами политика мало, кто поверил. Поскольку ранее он заявлял: