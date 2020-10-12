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Зеленский заявил,что он не цепляется за власть

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что сможет положить конец войне в Донбассе и "договориться с Путиным" о возвращении Крыма. Если же ему это не удастся, то он готов уйти с поста.

Зеленский заявил,что он не цепляется за власть

Так, по крайней мере, он заявил в интервью ВВС после встречи с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

"Я верю в это. Иначе я бы не баллотировался в президенты Украины, -сказал Зеленский. — Это очень трудно, и нам нужна помощь всего мира, это правда. Но я не теряю веры."

По словам Зеленского, он не будет "цепляться за власть" и готов уйти в случае неудачи.

"Я всегда говорил — я не цепляюсь за рейтинги, и я не цепляюсь за власть, — сказал он. — Если я не могу остановить войну, то на моё место должен будет прийти другой человек, который сможет закончить эту трагическую историю."

Напомним, как рассказывала ранее "Правда.Ру", целью встречи Зеленского и Джонсона было подписание соглашение на сумму $1,61 млрд о строительстве восьми быстроходных ударных ракетных катеров "для совершенствования украинского ВМФ".

Как сообщает пресс-служба Офиса главы Украины, переговоры прошли успешно, документ подписан.

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